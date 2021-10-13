الحظر الناعم.. خاصية جديدة من «تويتر» لمنع الإحراج

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ولحظر متابع حظراً ناعماً، على المستخدم أن يذهب إلى بروفايله والضغط على المتابعين ثم الضغط على قائمة النقاط الثلاث الموجودة عند أحد المتابعين، ثم الضغط على خيار «إزالة هذا المتابع». وعند إزالة ذلك المتابع، فلن يصله إشعار بذلك التغيير.

ويختلف الحظر الناعم عن الحظر التقليدي، لأنه يسمح للمستخدم بالاستمرار برؤية التغريدات التي يتم نشرها والرسائل المباشرة التي يتم إرسالها، لكن ذلك المستخدم لن يرى التغريدات على تغذية التغريدات لدى الشخص الذي قام بالحظر الناعم. وجدير بالذكر، عند إزالة متابع، يمكنه أن يعاود المتابعة مرة أخرى إن أراد ذلك.

وربما تكون هذه الخاصية مفيدة للمستخدم في حال لم يكن راغباً بالقيام بحظر كامل ولكنه يريد أن يبقي مسافة تفصله عن مستخدم آخر.



وتعتبر هذه الخاصية الجديدة التي تقدمها «تويتر» أسهل بقليل من الطريقة السابقة التي كانت تتطلب من المستخدم حظر المتابع وفك حظره يدوياً.