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مراسل العالم: مصادر مقربة من وزراء الثنائي الوطني والمردة في لبنان تعلن التوجه لتعليق عملهم بالحكومة ان لم تحل جلسة اليوم قضية القاضي بيطار

الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

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