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نادي الأسير الفلسطيني : 250 أسيرا من الجهاد الإسلامي شرعوا في الاضراب عن الطعام وستنضم مجموعات من كافة الفصائل للإضراب

الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

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