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قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية في ايران: استخدام القنابل المجنحة لاول مرة في مناورات (المدافعون عن سماء الولاية 1400)

الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

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