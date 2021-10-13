الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١
٠١:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

وفد البنك الدولي يلتقي ميقاتي ويضع شروط المساعدة

وفد البنك الدولي يلتقي ميقاتي ويضع شروط المساعدة
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

وفد البنك الدولي خلال لقائه ميقاتي: يمكننا تأمين المساعدة ولكن على لبنان ان يدير عملية الإصلاح

العالم_لبنان

عقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إجتماعا مع وفد من ​البنك الدولي​ برئاسة المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ​ساروج كومار جاه​، وتم البحث في عدد من المشاريع المشتركة.

وأعلن كومارجاه، أن "اللقاء كان جيدا، وركزنا على الاصلاحات في قطاعي المرفا والطاقة وغيرها،اضافة إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي الايام المقبلة سنركز على وضع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة، والإصلاحات في قطاع الكهرباء، اضافة الى العديد من المشاريع، ونحن نلتقي باستمرار من اجل افضل تعاون بين لبنان والبنك الدولي".

وشدد ردا على سؤال حول مساعدة في عملية الاصلاح، أنه "يمكننا تأمين المساعدة والدعم التقنيين، ولكن على الدولة اللبنانية ان تدير عملية هذه الإصلاحات، وقد لاحظنا تقدماً في هذا الإطار."

من جهة ثانية إستقبل ميقاتي وفدا من الهيئة الإدارية لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة محمد عفيف يموت، الذي ناشد الرئيس ميقاتي على العمل بكل الامكانات المتاحة لإيجاد الحلول الناجعة لعودة لبنان الى الحضن العربي

روابط ذات صلة

الشيخ قبلان يطالب بإقالة البيطار

جبهة العمل الاسلامي تستنكر التطبيع بين الخطوط المغربية والعال "الاسرائيلية"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وفد البنك الدولي يلتقي ميقاتي ويضع شروط المساعدة

زعيتر: الباخرة "روسوس" دخلت قبل ان استلم الوزارة

نولاند تصف محادثاتها في الكرملين بأنها كانت "مثمرة جدا"

العراق يعلن إتمام التحصين الكامل للشريط الحدودي مع سوريا

الرئيس اللبناني يتابع حادثة سقوط طائرة التدريب قبالة حالات

الكرملين: تدريبات قوات "الأمن الجماعي" على حدود أفغانستان ضرورية جدا