وفد البنك الدولي يلتقي ميقاتي ويضع شروط المساعدة

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عقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إجتماعا مع وفد من ​البنك الدولي​ برئاسة المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ​ساروج كومار جاه​، وتم البحث في عدد من المشاريع المشتركة.

وأعلن كومارجاه، أن "اللقاء كان جيدا، وركزنا على الاصلاحات في قطاعي المرفا والطاقة وغيرها،اضافة إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي الايام المقبلة سنركز على وضع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة، والإصلاحات في قطاع الكهرباء، اضافة الى العديد من المشاريع، ونحن نلتقي باستمرار من اجل افضل تعاون بين لبنان والبنك الدولي".

وشدد ردا على سؤال حول مساعدة في عملية الاصلاح، أنه "يمكننا تأمين المساعدة والدعم التقنيين، ولكن على الدولة اللبنانية ان تدير عملية هذه الإصلاحات، وقد لاحظنا تقدماً في هذا الإطار."

من جهة ثانية إستقبل ميقاتي وفدا من الهيئة الإدارية لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة محمد عفيف يموت، الذي ناشد الرئيس ميقاتي على العمل بكل الامكانات المتاحة لإيجاد الحلول الناجعة لعودة لبنان الى الحضن العربي