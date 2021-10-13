العالم - فلسطين

وقالت الوزارة، في التقرير الوبائي اليومي، إن الوزارة سجلت 7 وفيات و177 إصابة بالضفة الغربية، و8 وفيات و579 إصابة في قطاع غزة.



وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 95.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.4%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



ولفتت إلى وجود 75 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 141 مصابا، منهم 12 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.



وبشأن اللقاحات، أوضحت "الصحة"، أن عدد المواطنين الذين تلقوا التطعيمات بالضفة الغربية وقطاع غزة بلغ مليونين و341 ألفا و129، دون الإشارة إلى عدد المطعمين في الجرعة الثانية.