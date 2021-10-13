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انتهاء مناورات"المدافعون عن سماء الولاية 1400" بمشاركة الجيش الايراني وحرس الثورة الاسلامية وسط البلاد بعد تحقيق كافة الاهداف المنشودة

الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

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