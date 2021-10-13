سيطرة الجيش واللجان على مناطق واسعة في صرواح وصولاً لسد مأرب

العالم- اليمن

وأظهرت المشاهد عملية التقدم من مسار الزغن والسيطرة على جبال السفينة والأفطس والعريم الأبيض والعصيدة وما جاور تلك الجبال من تباب ومواقع حتى السيطرة على معسكر كوفل الاستراتيجي.

وبينت مواصلة تقدم قوات الجيش واللجان الشعبية باتجاه جبال النجد وقرية المنجورة ووادي ذنه وجبال الحفاء والحصن، وتأمين قرية الزور، وتحرير المواقع المطلة على سد مأرب والسيطرة عليه، إلى جانب السيطرة على مساحة جغرافية واسعة بإتجاه الخط الإزفلتي المؤدي إلى مدينة مأرب من منطقة المشجح.

ووثقت المشاهد تعرض تجمعات ومواقع قوات هادي خلال العملية العسكرية الواسعة، لاستهداف مدفعي وصاروخي، حقق إصابات مباشرة في صفوفهم.

كما أظهرت الفيديوهات الموثقة، عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات المرتزقة، بالإضافة إلى تدمير وإعطاب وإحراق عدد كبير من آليات ومدرعات قواتها، موضحةً حالة من الهلع في صفوفها جراء الضربات المتلاحقة على أيدي قوات صنعاء، ما أجبر العشرات منهم على الفرار وسط مواصلة صنعاء التقدم لتحرير المواقع والتباب.

وكشفت المشاهد جانب من استغلال التحالف وحكومة هادي للأطفال وصغار السن، واستقدامهم للجبهات وتبنيهم رسمياً في صفوفهم والزج بهم في المعارك.

شاهد الفيديو على الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=5caDJeQ2Q1A