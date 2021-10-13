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الصين تمنح العراق مليون جرعة من لقاح سينوفارم

الصين تمنح العراق مليون جرعة من لقاح سينوفارم
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

اعلنت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، عن منح العراق مليون جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لكوفيد 19 بواقع مليون جرعة.

العالم - العراق

وقال سفير العراق لدى الصين شورش خالد سعيد، في بيان ان "الحكومة الصينية قررت منح العراق دفعة جديدة من لقاح سينوفارم المضاد لكوفيد 19 بواقع مليون جرعة".

واضاف، ان "الشحنة ستصل الى مطار بغداد الدولي يوم غد"، مبينا ان "مجمل المنح الصينية المقدمة للعراق بلغت مليون وسبعمائة وخمسون الف جرعة من اللقاح المعطل لكوفيد 19".

واشار سعيد الى انه "التقى رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين لي كه تشيانغ، الذي اكد استعداد حكومته لدعم العراق وتقديم المساعدات لمواجهة الجائحة".

وأعرب السفير عن "شكر حكومة جمهورية العراق لنظيرتها الصينية على المساعدات و الإمدادات الطبية التي قدمتها للقطاع الصحي العراقي خلال الفترة الماضية"، موضحا ان "هذه المساعدات أسهمت بشكل كبير في تعزيز جهود العراق لمكافحة فيروس كورونا المستجد".

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