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على هامش مناورات المدافعون عن سماء الولاية

اللواء سلامي: اقتدار الدفاع الجوي الايراني يضاهي مثيله لدى القوى المتقدمة

اللواء سلامي: اقتدار الدفاع الجوي الايراني يضاهي مثيله لدى القوى المتقدمة
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلن القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في ايران اللواء حسين سلامي عن تحقيق ايران انجازات كبيرة وتقدما ملحوظا على صعيد الدفاع الجوي؛ من شأنها أن تضاهي اقتدار القوى المتقدمة في هذا الخصوص.

العالم - ايران

وفي تصريح له، اليوم الاربعاء، على هامش مناورات الدفاع الجوي التي تجري بمشاركة الوحدات الجوفضائية للحرس الثوري ووحدات الدفاع الجوي بالجيش الايراني، اكد اللواء سلامي، ان القوات المسلحة الايرانية لديها منظومات استطلاعية متطورة وحديثة للغابة تمكنها من رصد ومواكبة شبكة المعلومات العالمية.

واردف قائلا : ان شعارنا الرئيسي والمستدام هو التمسك بالوحدة بين الحرس الثوري والجيش؛ مبينا ان هذه الوحدة تجسدت في خندق الدفاع المقدس ومابعده ايضا.

وأشاد اللواء سلامي بإجراء مناورات "المدافعون عن سماء الولاية" المشتركة سنويا بين قوات الحرس الثوري والجيش لمواجهة جميع سيناريوهات التهديد التي يخطط لها الاعداء ضد البلاد؛ معربا عن ارتياحه للتقدم التقني والتكتيكي الملحوظ كل عام في اداء الوحدات المعنية بالدفاع الجوي الايراني.

واستطرد قائلا : "لقد تم بفضل الباري تعالى استهداف وتدمير كافة الاهداف المحددة بدقة وعند اول محاولة تصويب من قبل منظومات صواريخ الدفاع الجوي الايراني؛ الامر الذي يدلل على مدى التقدم والانجازات التقنية الكبرى التي حققتها قوة الجوفضائية للحرس الثوري والدفاع الجوي بالجيش، مما يمكنهما من التصويب تلقائيا وسيبرانيا نحو الاهداف والتهديدات".

واختتمت اليوم الاربعاء مناورات"المدافعون عن سماء الولاية 1400" التي انطلقت يوم أمس الثلاثاء بمشاركة الجيش الايراني وحرس الثورة الاسلامية في منطقة الصحراء الوسطى وسط البلاد بعد تحقيق كافة الاهداف المنشودة

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إنطلاق مناورات "مدافعو سماء الولاية 1400" المشتركة في وسط البلاد 

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