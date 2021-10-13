الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١
٠١:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مدير مكتب العالم: اذا لم تلب المطالب فان بعض الكتل السياسية ربما لا تعترف بنتائج الانتخابات

الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصين تمنح العراق مليون جرعة من لقاح سينوفارم

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في "سلوان" و"العيساوية"

على هامش مناورات المدافعون عن سماء الولاية اللواء سلامي: اقتدار الدفاع الجوي الايراني يضاهي مثيله لدى القوى المتقدمة

"انفجار مرفأ بيروت".. التحقيق العدلي وطني أم .....!؟

وفد البنك الدولي يلتقي ميقاتي ويضع شروط المساعدة

زعيتر: الباخرة "روسوس" دخلت قبل ان استلم الوزارة