العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريًّا قرب خيمة الاعتصام في "سلوان" التي يقيم بها الأهالي نشاطاتهم التضامنية، وأوقفت المركبات، ودققت في بطاقات راكبيها.



وأغلقت قوات الاحتلال بعض مداخل "سلوان"، وفرضت مخالفات مرورية على المواطنين بالبلدة.



وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال "العيسوية" شمال شرقي القدس المحتلة، وأوقفت حافلات الطلبة المتوجهين إلى مدارسهم، وتسببت بحدوث أزمات مرورية.



وتشهد مدينة القدس المحتلة، اعتقالات شبه يومية، في صفوف الشبان ومضايقات، تنفذها قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.