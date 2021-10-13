لقاء أمريكي-صهيوني-إماراتي لاستئناف "دينامية التطبيع"

العالم - الأميركيتان

وسيعقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لقاءات ثنائية منفصلة مع كل من وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان قبل عقد لقاء ثلاثي.

وقال مسؤول أمريكي كبير للصحافيين إن “هذا الاجتماع يؤكد رغبتنا في مواصلة الاحتفال بالذكرى الأولى لاتفاقات أبراهام للتطبيع” مضيفا أنها ستؤدي الى إنشاء “مجموعتي عمل ثلاثيتين” حول “التعايش الديني” و”المياه والطاقة”.

اعتبارا من الثلاثاء وعند استقبالها يائير لبيد، عبرت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس عن “دعم حازم” لاتفاقات الاعتراف بالإحتلال التي وقعت في أيلول/سبتمبر 2020 في ظل رئاسة دونالد ترامب، الإمارات والبحرين- أول دولتين عربيتين تطبعان علاقاتهما مع تل أبيب منذ مصر (1979) والأردن (1994). ثم تبتعهما المغرب والسودان.

ودان الفلسطينيون ومسلمو العالم هذه الاتفاقات التي شكلت طعنة في الظهر للقضية الفلسطينية ولقضية المسلمين الاولى.