الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون الليلة في بانوراما..

أهداف مناورات إيران الجوية... إضراب الأسرى الفلسطينيون

أهداف مناورات إيران الجوية... إضراب الأسرى الفلسطينيون
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، اجراء ايران على مدار يومين مناورات ضخمة في منطقة الصحراء الوسطى بمشاركة وحدات النخبة في الدفاع الجوي للجيش وحرس الثورة.

العالم - بانوراما

واستخدم في المناورات لأول مرة منظومات دفاعية متطورة ومحلية الصنع ابرزها منظومتا خاتم وجوشن كما تم تشغيل رادار قدس الإيراني محلي الصنع القادر على رصد الاهداف في مديات بعيدة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: بدء مئتان وخمسون اسيرا فلسطينيا من حركة الجهاد الاسلامي اضرابا مفتوحا عن الطعام تنديدا بممارسات ادارة سجون الاحتلال بحقهم.

وقال نادي الاسير الفلسطيني ان من المتوقع ان يرتفع عدد المضربين عن الطعام في وقت لاحق. وقد حذرت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الاسرى من الوضع الصحي لسبعة اسرى يواصلون اضرابا عن الطعام بداوا منذ فترات مختلفة تصل الى الثلاثة اشهر.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

هذا ما كشفه قائد ايراني عن المنظومات المستخدمة في مناورات الدفاع الجوي

اللواء سلامي: اقتدار الدفاع الجوي الايراني يضاهي مثيله لدى القوى المتقدمة

فيديو وصور.. إيران تختبر بنجاح مزيداً من منظوماتها المحلية للدفاع الجوي

حماس: التطبيع وتكبيل المقاومة أتاحا للاحتلال توسيع الاستيطان

12 أسيرًا من "الجهاد الإسلامي" يضربون عن الطعام رفضًا لانتهاكات الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. تصاعد حدة الازمة الصينية الامريكية

خطيب زاده ينفي الإفراج عن السائقين الإيرانيين المحتجزين في أذربيجان

آخر ما يمكن أن يصل إليه البعض من إنحدار.. وزير خارجية الإمارات.. لا لأنصار الله، نعم لـ"إسرائيل"!

المرتزقة في الجوبة يقطعون الطريق الرابط بين مأرب والبيضاء

نائب وزير الخارجية اليمني يفجر قنبلة استخباراتية ناجحة في مأرب

السجن مدى الحياة لـ32 متهما في قضية "محاولة اغتيال السيسي"