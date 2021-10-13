أهداف مناورات إيران الجوية... إضراب الأسرى الفلسطينيون

العالم - بانوراما

واستخدم في المناورات لأول مرة منظومات دفاعية متطورة ومحلية الصنع ابرزها منظومتا خاتم وجوشن كما تم تشغيل رادار قدس الإيراني محلي الصنع القادر على رصد الاهداف في مديات بعيدة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: بدء مئتان وخمسون اسيرا فلسطينيا من حركة الجهاد الاسلامي اضرابا مفتوحا عن الطعام تنديدا بممارسات ادارة سجون الاحتلال بحقهم.

وقال نادي الاسير الفلسطيني ان من المتوقع ان يرتفع عدد المضربين عن الطعام في وقت لاحق. وقد حذرت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الاسرى من الوضع الصحي لسبعة اسرى يواصلون اضرابا عن الطعام بداوا منذ فترات مختلفة تصل الى الثلاثة اشهر.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.