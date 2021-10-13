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الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية: المقاومة التي تستمد مشروعيتها من فتوى الفقهاء وإرادة الشعب جاهزة للدفاع عن الدولة والعملية السياسية

الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

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