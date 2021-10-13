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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية:المقاومة لن تتهاون مع المشاريع الخبيثة لدمج أو الغاء الحشد الشعبي التي تصب في خدمة الاحتلال الاميركي
الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية: المقاومة التي تستمد مشروعيتها من فتوى الفقهاء وإرادة الشعب جاهزة للدفاع عن الدولة والعملية السياسية
مدير مكتب العالم: اذا لم تلب المطالب فان بعض الكتل السياسية ربما لا تعترف بنتائج الانتخابات
انتهاء مناورات"المدافعون عن سماء الولاية 1400" بمشاركة الجيش الايراني وحرس الثورة الاسلامية وسط البلاد بعد تحقيق كافة الاهداف المنشودة
قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية في ايران: استخدام القنابل المجنحة لاول مرة في مناورات (المدافعون عن سماء الولاية 1400)
نادي الأسير الفلسطيني : 250 أسيرا من الجهاد الإسلامي شرعوا في الاضراب عن الطعام وستنضم مجموعات من كافة الفصائل للإضراب
مراسل العالم: مصادر مقربة من وزراء الثنائي الوطني والمردة في لبنان تعلن التوجه لتعليق عملهم بالحكومة ان لم تحل جلسة اليوم قضية القاضي بيطار
مراسلة العالم:دخول وحدات الجيش السوري والقوى الأمنية إلى بلدات صيدا وكحيل والنعيمة بريف درعا للبدء بعمليات الانتشار والتفتيش والتمشيط
رئيس اركان الجيش الايراني يبحث مع القائد العام للقوات المسلحة الباكستانية سبل تعزيز التعاون الدفاعي والامني بين ايران وباكستان
مراسلة العالم:دخول وحدات الجيش السوري والقوى الأمنية إلى بلدات صيدا وكحيل والنعيمة بريف درعا للبدء بعمليات الانتشار والتفتيش والتمشيط
الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية:المقاومة لن تتهاون مع المشاريع الخبيثة لدمج أو الغاء الحشد الشعبي التي تصب في خدمة الاحتلال الاميركي
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش
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الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢١
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تطورات الوضع الأفغاني وتحديات الداخل والخارج
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٧
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