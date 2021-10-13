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روسيا: التهديد الإرهابي من أفغانستان ازداد خطورة

روسيا: التهديد الإرهابي من أفغانستان ازداد خطورة
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أن التهديد الإرهابي الآتي من أراضي أفغانستان ازداد خطورة.

العالم _ روسیا

وقال ناريشكين للصحفيين اليوم الأربعاء إن الوضع في أفغانستان يبقى خطيرا وإن التهديد الإرهابي من هناك بعد سيطرة جماعة طالبان أواسط أغسطس الماضي على كامل أراضي البلاد لم ينته بل ازداد. وأضاف أن "الأجهزة الاستخباراتية والعسكريين يتخذون خطوات احترازية لمواجهة مجموعة من التهديدات".

مع ذلك فقد اعتبر مدير الاستخبارات الخارجية الروسية أن التطورات الأخيرة في أفغانستان لا تخلو من "جانب إيجابي"، موضحا أن "الأزمة الأفغانية وهروب التحالف الذي كانت تقوده الولايات المتحدة من أفغانستان وضعا حدا لمرحلة قصيرة تاريخيا لعالم أحادي القطب، وهو أمر جيد".

وذكر ناريشكين أن وصول جماعة طالبان إلى الحكم في أفغانستان لم يكن مفاجأة بالنسبة للاستخبارات الروسية، قائلا: "كنا نتنبأ أن تأخذ تطورات الأحداث المنحى الذي أخذته، مما أسفر عن مجيء السلطة الجديدة ألا وهي طالبان". وأضاف: "لا نزال نتابع عن كثب تصرفات السلطة الجديدة ونتبادل المعلومات بشكل مستمر مع زملائنا في رابطة الدول المستقلة".

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