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شاهد.. آخر مستجدات الجدل السياسي حول نتائج الإنتخابات في العراق

الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

اعلن مدير مكتب قناة العالم في العراق عن انطلاق عملية اعادة فرز الأصوات يدوياً لبعض الصناديق الإقتراع بعد وصول الصناديق التي يجب فرز اصواتها يدويا الى ساحة الجندي المجهول في منطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد وسط اجراءات امنية مشددة.

العالم - مراسلون

وأضاف مدير مكتب العالم الزميل نويد بهروز نقلاً عن المتحدث بإسم مفوضية الإنتخابات في العراق بأن الإشكالات التي حصلت في عملية التصويت التي دفعت الى اعادة النظر في عملية الإنتخابات هي أن بعض الأجهزة لم ترسل بياناتها الى القمر الصناعي وعدد المحطات التي تعرضت لهذا الخلل بلغ اكثر من 3 آلاف محطة مشيراً الى عدم تسجيل بيانات او اصوات الناخبين في عدد من المحطات الإنتخابية التي لا يتجاوز عددها 140 محطة.

وتابع مدير مكتب العالم بأن مسؤول في مفوضية الإنتخابات أعلن عن اعادة فرز الأصوات يدوياً للأصوات يتم فقط للمحطات التي لم تسجل بيانات الناخبين التي لا يتجاوز عددها 140 محطة حيث تطالب الأحزاب السياسية بإعادة فرز الأصوات لـ3 آلاف محطة التي لم ترسل البيانات وتلك التي لم تسجل على الأقمار الصناعية ولم تعمل اساساً بينما مفوضية الإنتخابات تقول بأنها غير قادرة ومن المستحيل ان تقوم بفرز يدوي لكل هذه المحطات فإنها سوف تصحي 140 محطة.

واوضح مدير مكتب العالم حول الجدل الذي يخيم على الساحة السياسية العراقية حول نتيجة الإنتخابات ومطالب الكتل السياسية بإعادة فرز 3 آلاف محطة قائلاً بأن مفوضية الإنتخابات العراقية اعلنت بأنها ستحسم الجدل حول نتائج الإنتخابات خلال 10 أيام وسوف تعلن النتائج النهائية وفي حال اصرت المفوضية على إعادة فرز الأصوات في محطات 140 فسوف نواجه مشكلة في قبول نتيجة الإنتخابات وهناك الآن مطالب واضحة وان لم تلبى هذه المطالب من المتوقع ان لا تعترف بعض الكتل السياسية بنتائج الإنتخابات وهذا لا يقتصر على قوى قريبة من تحالف الفتح ودولة القانون وقوى قريبة من الحشد الشعبي.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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