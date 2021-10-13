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الكاظمي يستقبل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت

الكاظمي يستقبل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

إستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.

العالم - العراق

وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل العملية الانتخابية التي جرت في العاشر من تشرين الأول الحالي، وسير إتمام جميع جوانبها.

وثمّن رئيس الوزراء العراقي المشاركة، والتعضيد الذي لقيته الانتخابات العراقية من المراقبين الدوليين، والمنظمة الأممية.

وقدّمت بلاسخارت للكاظمي التهاني بمناسبة نجاح تنفيذ الانتخابات، وأشادت بالخطط اللوجستية والأمنية التي وضعتها الحكومة؛ مما كان له الأثر الإيجابي في سلاسة العملية الانتخابية، ونجاح إجرائها.

وجددت بلاسخارت تأكيدها بأن بعثة الأمم المتحدة في العراق هي جهة داعمة ومعززة لإجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتؤكد استمرار الدعم الأممي لعملها؛ من أجل أن تخرج النتائج بالشكل الصادق المعبّر عن إرادة الناخبين العراقيين.

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بلاسخارت تعزي بوفاه المرجع الحكيم

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