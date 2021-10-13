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محادثات هاتفية بين مساعدي الخارجية الايراني والكوري الجنوبي

محادثات هاتفية بين مساعدي الخارجية الايراني والكوري الجنوبي
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد وزير الخارجية الكوري الجنوبي "كيم كان تشوي" انه اجرى محادثات هاتفية مع نظيره الايراني علي باقري كني حول العلاقات الثنائية والاتفاق النووي.

وكتب تشوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الاربعاء: "لقد اجريت مع السيد باقري كني محادثات هاتفية صادقة حول اهمية العلاقات بين طهران وسيئول واكدنا على بذل الجهود المشتركة للحفاظ على هذه العلاقات التاريخية".

واضاف مساعد الخارجية الكوري الجنوبي: ان كوريا الجنوبية ستسعى لبذل الجهود من اجل استئناف المفاوضات الرامية لاحياء الاتفاق النووي.

يذكر ان العلاقات الايرانية الكورية الجنوبية شهدت خلال الاعوام الاخيرة الكثير من التذبذبات بسبب عدم الافراج عن الاموال الايرانية المجمدة لدى بنوك كوريا الجنوبية ومواكبة سيئول للحظر الاميركي الجائر ضد الشعب الايراني.

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