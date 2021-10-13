الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: مقاتلات العدوان السعودي تشن 30 غارة على مديريات العبدية والجوبة وصرواح بمحافظة مأرب في اليمن

الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. أسرى حركة الجهاد الإسلامي يخوضون معركة الأمعاء الخاوية

رئيس أذربيجان يغالط نفسه ثانية: 'اسرائيل' غير موجودة في قره باغ

منظمات حقوقية: انتهاكات ممنهجة للحقوق الأساسية في مصر

شاهد.. عضو تحالف الفتح للعالم: تم اقصاء المقاوميين في الإنتخابات الأخيرة

تصريحات جديدة للمبعوث الأمريكي بشان مفاوضات فيينا

أخطر تطبيع قد يلوح في الأفق