وزير خارجية الإمارات: راضون عن علاقتنا المتنامية مع "إسرائيل"

العالم- الامارات

وفي تصريح خلال اجتماع ثلاثي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والإسرائيلي يائير لابيد، في العاصمة الأمريكية واشنطن، أعلن آل نهيان أنه سيزور الكيان الإسرائيلي قريبا.

واضاف أنه "لا يمكن الحديث عن سلام في المنطقة في غياب حوار بين إسرائيل والفلسطينيين" على حد تعبيره.

ومنذ الإعلان عن تطبيع العلاقات بين الإمارات والاحتلال الصهيوني برعاية إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في 13 آب/أغسطس 2020، والتوقيع الرسمي داخل البيت الأبيض في 15 أيلول/سبتمبر المنصرم، والخطوات الإماراتية، التي تجاوزت إطار التطبيع إلى إطار التحالف والشراكة، تتسارع في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والمالية والطبية والرياضية والاجتماعية والدينية.