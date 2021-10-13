شاهد.. عضو تحالف الفتح للعالم: تم اقصاء المقاوميين في الإنتخابات الأخيرة

العالم - العراق

وأضاف حسن سالم خلال اتصال هاتفي مع قناة العالم الإخبارية بأن نتائج التي اعلنتها المفوضية غير متطابقة مع النتائج التي اعلنتها باقي الكيانات التي اشرفت على هذه الإنتخابات اضافة الى عدم اعلان نتيجة الانتخابات في 12 الف محطة.

وتابع سالم بان المفوضية تتلاعب بأصوات الناخبين نتيجة التدخل الخارجي لإقصاء الوطنيين والمقاوميين وهذا ما حصل بالفعل حيث يجد تحالف الفتح وحركة الحقوق وتيار الحكمة مقاعدهم قليلة جداً على الرغم من أن جمهورهم واسع.

وأكد سالم على وجود مخطط من قبل الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والإمارات لإستهداف العراق من خلال تزوير الإنتخابات.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..