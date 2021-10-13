شاهد.. أسرى حركة الجهاد الإسلامي يخوضون معركة الأمعاء الخاوية

العالم - مراسلون

معركة جديدة في سجون الاحتلال من نوع اخر اقرها الاسرى الفلسطينييون من حركة الجهاد الاسلامي لوقف الممارسات الاسرائيلية بحقهم والتي جاءت اثر عملية نفق الحرية ، مئة وخمسون اسيرا فلسطينيا من ابناء الجهاد الإسلامي سيخوضون اضرابا مفتوحا عن الطعام يليه في حال رفض الاحتلال الانصياع لطلباتهم اضراب عن الماء ، الحركة الاسيرة اكدت انها خلال الايام المقبلة ستنضم الى حركة اسرى الجهاد في معركة امعاء خاوية مفتوحة مع الاحتلال .

في مقر هيئة شؤون الاسرى والمحررين في مدينة البيرة دعت المؤسسات المعنية بشؤون الاسرى الى اكبر مساندة شعبية ورسمية للاسرى المضربين وللخطوات التي قد تاتي لاحقا بوصف المعركة ليست معركة الاسرى وحدهم وانما معركة الهدف منها كسر ارادة الشارع الفلسطيني .

الاحتلال يحاول كسر انجازات الحركة الاسيرة التي تحققت على مدار خمسين عاما.

قرار اسرى الجهاد الإسلامي بخوض معركة مع السجان الإسرائيلي قد ينسحب الى باق الأسرى الفلسطينيين ويبقى الإسناد الخارجي لمعركة هؤلاء الأسرى هو الحاسم في النتائج.