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شاهد.. أسرى حركة الجهاد الإسلامي يخوضون معركة الأمعاء الخاوية

الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

بدأ مئتان وخمسون اسيرا من حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على الإجراءات التنكيلية الممنهجة بحقهم، واستهداف البنية التنظيمية لهم. الى ذلك طالب رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس الفلسطينيين بأكبر مساندة شعبية ورسمية للأسرى المضربين بهدف وقف الممارسات التي يقوم بها الاحتلال ضدهم.

العالم - مراسلون

معركة جديدة في سجون الاحتلال من نوع اخر اقرها الاسرى الفلسطينييون من حركة الجهاد الاسلامي لوقف الممارسات الاسرائيلية بحقهم والتي جاءت اثر عملية نفق الحرية ، مئة وخمسون اسيرا فلسطينيا من ابناء الجهاد الإسلامي سيخوضون اضرابا مفتوحا عن الطعام يليه في حال رفض الاحتلال الانصياع لطلباتهم اضراب عن الماء ، الحركة الاسيرة اكدت انها خلال الايام المقبلة ستنضم الى حركة اسرى الجهاد في معركة امعاء خاوية مفتوحة مع الاحتلال .

في مقر هيئة شؤون الاسرى والمحررين في مدينة البيرة دعت المؤسسات المعنية بشؤون الاسرى الى اكبر مساندة شعبية ورسمية للاسرى المضربين وللخطوات التي قد تاتي لاحقا بوصف المعركة ليست معركة الاسرى وحدهم وانما معركة الهدف منها كسر ارادة الشارع الفلسطيني .

الاحتلال يحاول كسر انجازات الحركة الاسيرة التي تحققت على مدار خمسين عاما.

قرار اسرى الجهاد الإسلامي بخوض معركة مع السجان الإسرائيلي قد ينسحب الى باق الأسرى الفلسطينيين ويبقى الإسناد الخارجي لمعركة هؤلاء الأسرى هو الحاسم في النتائج.

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