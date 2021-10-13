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الكاظمي يدعو لحماية مخازن صناديق الاقتراع من محاولات التخريب

الكاظمي يدعو لحماية مخازن صناديق الاقتراع من محاولات التخريب
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على ضرورة حماية مخازن صناديق الاقتراع من محاولات التخريب.

العالم - العراق

واعرب الكاظمي خلال زيارته مقر العمليات المشتركة، عن شكره للعمليات المشتركة وكلِ القواتِ الأمنية التي وفرت الأمن الانتخابي ونجحت نجاحا باهراً، في أول انتخابات في العراق لم يكن فيها تجاوزات في يوم الانتخابات أو قبلِه، ولم يكن هناك حضور لجماعات فرق الموت والاغتيالات التي كانت تهدد الناخبين والعملية الانتخابية.

وأكد الكاظمي أيضاً أن في هذه الانتخابات، ولأول مرة، أن رئيسَ الوزراء لم يشكلْ ضغطاً على الأجهزة الأمنية للانحياز لترشيحه ودعمه، مشددا على ضرورة حماية المسار الديمقراطي الحقيقي في العراق وأن لا تشغل الانتخاباتُ القواتِ الامنيةَ عن محاربة ِداعشَ والارهابِ وعدمِ اعطاءِ أيةِ فرصة لهذه الجماعات.

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