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مصادر فلسطينية :أسرى نفق الحرية أيهم كمنجي ومناضل نفيعات طلبا توفير الحماية من السلطة الفلسطينية لكن رئيس الحكومة محمد اشتيه رفض

الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

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