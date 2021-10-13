قيادة حركة التغيير الكردية تستقيل بعد إخفاقها في الانتخابات العراقية

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وقالت الحركة في بيان مقتضب ان "خلية الادارة في حركة التغيير قررت تحمل المسؤولية وتقديم الاستقالة وفي نفس الوقت تشكيل هيئة مؤقتة لإدارة الحركة".

من جانبه، أكد القيادي في الحركة فاخر محمد، أن حتى المنسق العام للحركة (الرئيس) عمر سيد علي، سوف يقدم استقالته".

وأضاف "هناك مطالبات بانسحاب ممثلي الحركة من حكومة اقليم كردستان والحكومة المحلية في محافظة السليمانية"، مشيرا الى انه "بعد تشكيل هيئة مؤقتة لإدارة الحركة سنبحث هذه القضايا".

يشار إلى أن حركة التغيير الكردية خاضت الانتخابات البرلمانية مع الاتحاد الوطني الكردستاني ضمن "تحالف كردستان" والذي فاز بـ16 مقعداً جميعها لمرشحي الاتحاد الوطني.