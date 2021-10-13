شاهد.. الإحتلال يقتحم احياء القدس المحتلة ويعتقل العشرات

العالم - مراسلون

لا تتدخر سلطات الاحتلال جهدا في ممارساتها القمعية ضد الفلسطينيين خصوصا في القدس المحتلة وبلداتها وأحياها، البلدة القديمة المحيطة للمسجد الأقصى المبارك كانت مسرحا لذلك القمع الاحتلالي والحصار والعزل المشدد عليها وعلى اهلها.



شرارة المواجهات تندلع وتنتقل من البلدة القديمة الى اخرى كمخيم شعفاط وبلدات حزمة والعيسوية وجبل الزيتون وسلوان للتصدي لاقتحامات قوات الاحتلال وحملات الاعتقالات التي طالت عشرات الشبان المقدسيين والاعتداءات التي أدت لإصابة عدد بكسور ورضوض وحالات اختناق.



القدس وشبانها وشيبتها ونساؤها وأطفالها في مرمى النيران الاحتلالية قتلا وقمعا واعتقالا وكل ذلك لن يطال من عزيمتهم ولن يخدش صمودهم في الذود عن مدينتهم وأقصاهم ومقدساتهم حتى لو تخلى المعظم العربي عنهم.

كلما تندلع المواجهات بوجه الاحتلال الاسرائيلي من قبل المقدسيين كرد على اجراءاته العنصرية والمتطرفة يتم اغلاق هذه البوابات الالكترونية لعزل الاحياء عن بعضها البعض لكن ذلك لا يثني المقدسيين عن ردع الاحتلال ومستوطنيه.