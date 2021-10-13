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خلال استقباله اللواء باقري...

عمران خان: الحدود بين باكستان وايران هي حدود السلام والصداقة

عمران خان: الحدود بين باكستان وايران هي حدود السلام والصداقة
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

وصف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خلال استقباله رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية الحدود المشتركة بين البلدين بأنها حدود السلام والصداقة، مؤكدا على أهمية التدابير المتخذة لتعزيز الأمن.

العالم - ايران

ونشر مكتب رئيس وزراء باكستان سلسلة تغريدات على تويتر بخصوص استضافة عمران خان اليوم الاربعاء اللواء محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، مشيرا الى أن تأكيد عمران خان على تنمية العلاقات الثنائية بين باكستان وإيران.

وبحسب بيان المكتب فان عمران خان نوه الى لقاءه السابق الشهر الفائت مع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي في دوشنبه على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون، واعتبره حافزا لتعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر.

كما أكد التزام باكستان بتعزيز العلاقات التجارية الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي والطاقة، مشيرا الى اتفاق لإنشاء أسواق حدودية، وأضاف عمران خان: "إن هذه الأمر سيسهل سبل العيش في المنطقة"مشيرا الى ان فتح معبرين حدوديين آخرين في العام الماضي سهّل حركة المرور على الجانبين.

كما أشاد عمران خان بدعم إيران القوي في نزاع جامو وكشمير، خاصة من قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، مضيفًا: "أن سكان كشمير ينتظرون صوت إيران العالي لدعم قضيتهم العادلة".

كما شرح رئيس الوزراء الباكستاني موقف إسلام آباد من التطورات الأخيرة في أفغانستان، وشدد على أن باكستان وإيران ، باعتبارهما جارتين لأفغانستان لهما دور مباشر في احلال السلام والاستقرار في هذا البلد.

واستطرد قائلا: ان باكستان تريد أن ترى أفغانستان تنعم بالسلام والاستقرار واقتصاد مستقر.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني على ضرورة مشاركة المجتمع الدولي بشكل إيجابي في أفغانستان وتقديم المساعدات الإنسانية الفورية في هذا البلد واتخاذ خطوات لمنع الانهيار الاقتصادي.
وشدد عمران خان كذلك على ضرورة الإفراج عن الأصول الأفغانية لمساعدة شعب هذا البلد في هذه الظروف الحرجة، خاصة قبل بداية فصل الشتاء.

وأكد رئيس وزراء باكستان على أهمية المصالحة الوطنية والتسوية السياسية الشاملة في أفغانستان، فضلا عن استمرار التنسيق الوثيق بين باكستان وإيران، بما في ذلك في إطار مجموعة الدول الست المجاورة لأفغانستان والتي تم تأسيسها الشهر الماضي.

وفي الختام، ابلغ عمران خان تحياته الصادقة إلى الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي وجدد الدعوة له لزيارة إسلام آباد.

وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، قد التقى اليوم الأربعاء، اللواء نديم رضا رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الباكستاني، كما التقى الجنرال قمر جاويد باجوا قائد الجيش الباكستاني.

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