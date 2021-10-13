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قيس سعيد يطلب من رئيسة الوزراء محاربة غلاء الأسعار والاحتكار

قيس سعيد يطلب من رئيسة الوزراء محاربة غلاء الأسعار والاحتكار
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس التونسي إلى ضرورة تخفيض الأسعار والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار بالوسائل القانونية المتاحة.

العالم - تونس

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد أثناء استقباله رئيسة الحكومة الجديدة نجلاء بودن في قصر قرطاج: "لا مجال مستقبلا لتجويع الشعب التونسي أو التنكيل به"، خلال لقاء مع رئيسة الحكومة يوم الأربعاء.

وتم خلال هذا اللقاء، التطرّق إلى النقاط المدرجة بجدول أعمال المجلس الوزاري الذي سينعقد يوم غد الخميس.

وشدّد رئيس الدولة على ضرورة تماسك العمل الحكومي وتكامله، ودعا إلى ضرورة التخفيض في الأسعار واللجوء إلى التسعير والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار بالوسائل القانونية المتاحة.

كما دعا إلى قيام السلط المعنية بدورها كاملا في مواجهة كل التجاوزات ومقاومة الفساد، مؤكدا على أنه لا مجال مستقبلا لتجويع الشعب التونسي أو التنكيل به.

وكان هذا اللقاء مناسبة، أيضا، للتعرض لجملة من الملفات الأخرى المتعلقة بالمالية العمومية، على وجه الخصوص، وسبل إيجاد التوازنات الضرورية حتى تسير دواليب الدولة سيرا طبيعيا وتعمل في كنف الشفافية والوضوح.

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