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بالفيديو.. تصاعد حدة الازمة الصينية الامريكية

الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

تشهد العلاقات الصينية الامريكية توترا منذ فترة لتزداد حدتها مع الصراع على تايوان.

العالم – خاص بالعالم

وقال الاكاديمي والباحث السياسي، كيفن باريت ان قبل خمسين عاما قالت الولايات المتحدة بأن هناك صين واحدة فقط وكان مطلوب البدء في العلاقات الامريكية الصينية في عهد الرئيس نيكسون.

واضاف الباحث السياسي انه منذ ذلك الحين وامريكا لها علاقات حرجة جدا وكانت تتحدث عن استقلال تايوان لكن بصفة رسمية قالت ان هناك صين واحدة فقط.

واكد كيفن باريت ان هذا ساعد واشنطن في ممارسة الضغط على الصين واليوم هي قلقة من استيلاء الصين على تايوان.

ويعتقد الباحث السياسي ان الصين ستقوم بحركات لاستفزاز امريكا واجبارها على التحرك.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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بالفيديو.. تصاعد حدة الازمة الصينية الامريكية

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