شاهد.. اختتام مناورات الدفاع الجوي الإيراني بإستخدام منظومات محلية الصنع

العالم - ايران

منظومات دفاع جوي محلية الصنع وانظمة متطورة للغاية اختبرتها ايران لاول مرة في مناورات دفاعية ضخمة اقيمت في منطقة الصحراء الوسطى على مدار يومين بمشاركة وحدات النخبة للقوة الجوية وقوات الدفاع الجوي للجيش والقوة الجوفضائية لحرس الثورة الإيرانية.



المناورات التي حملت عنوان "المدافعون عن سماء الولاية الف واربعمئة" شهدت اختبارا ناجحا لمنظومتين من طراز خاتم وجوشن في محاكاة لحماية الاماكن الحساسة والخطيرة بعد ان تمكنتا من إصابة أهداف معادية مفترضة.



واستخدمت في المناورات منظومتي مجيد ودزفول وتم اخبارهما لاستهداف صواريخ كروز ودمرتا الاهداف المحددة لهما بدقة عالية كما نجحت صواريخ منظومتي "صياد" و"تلاش" بتدمير الاهداف المعادية في ارتفاع متوسط.



وللمرة الاولى ايضا تم تدشين رادار “قدس” المصنع محليا التابع للقوة الجوفضائية لحرس الثورة وهو قادر على رصد الاهداف في مدى اكثر من خمسمئة كيلومتر وعلى ارتفاع اكثر من تسعين الف قدم.





واستخدم في المناورات قنابل مجنحة للمرة الاولى فيما تصدت وحدات الدفاع الجوي بتقنياتها وتكتيكاتها الى الحرب الالكترونية والسايبرية واختبرت قدراتها للتشويش على رادارات العدو ومنصاته الاستكشافية.



وبحسب قائد القوة الجوفضائية بحرس الثورة "العميد امير علي حاجي زادة" فإن جميع المنظومات التي استخدمت في المناورات ايرانية الصنع بامتياز، واشرفت على انتاجها وتطويرها نخب علمية شبابية من ابناء الشعب الايراني. فيما اكد القائد العام لحرس الثورة اللواء حسين سلامي ان ما تم انجازه في هذه المناورات هو صورة حديثة ومتقدمة لجميع جوانب الدفاع الجوي ضد اي سيناريو غير متوقع وقال ان الجيش وحرس الثورة سيتصدان من خلال تطوير منظومات الدفاع الجوي وأنظمة متطورة جدا لأكثر القوى تقدما في العالم زهما مستعدان بشكل كامل لحماية سماء إيران والرد على الأعداء بشكل حاسم.