الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١
٠٢:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة العالمية: التطعيم ضد فيروس كورونا لا يجوز أن يكون شرطا لدخول أي بلد

الصحة العالمية: التطعيم ضد فيروس كورونا لا يجوز أن يكون شرطا لدخول أي بلد
الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن معارضتها أن يكون التطعيم ضد فيروس كورونا شرطا مسبقا لدخول أراضي هذا البلد أو ذاك.

العالم - صحة

وأوضحت المنظمة أنه "وفقا للقواعد الصحية الدولية، يجب أن تكون اللقاحات معتمدة لدى منظمة الصحة العالمية وأن تكون بالكمية الكافية حو العالم ليكون من الممكن النظر إليها بمثابة الشرط المسبق للسفر".

وأضافت أن المنظمة "لا تؤيد استخدام شهادات التطعيم كشرط مسبق للسفر الدولي، نظرا لعدم المساواة في إمكانيات الحصول على اللقاحات في الدول الغنية والدول ذات المداخيل المنخفضة".

وأعادت المنظمة إلى الأذهان تصريح مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الذي اعتبر منع بعض الدول لدخول الأشخاص المطعمين بلقاحات غير معتمدة فيها، ولكن مرخصة من قبل منظمة الصحة، "إجراء تمييزيا".

وحتى الآن صادقت منظمة الصحة العالمية على الاستخدام الطارئ لـ 7 لقاحات مضادة فيروس كورونا، وتدرس الاعتراف بـ 13 لقاحا آخر، بينها "سبوتنيك V" و"إيبيفاك كورونا" الروسيان.

روابط ذات صلة

التطعيم المزدوج من لقاح كورونا يمنحك حماية بنسبة 94٪ ضد الفيروس

العالم يتقدم على درب التلقيح.. تقديم 6 مليارات جرعة

نيودلهي تنتقد رفض بريطانيا شهادات اللقاح الهندية

غوتيريش ينتقد 'التوزيع غير العادل' للقاحات كورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حميميم: المسلحون ينفذون 8 هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب بسوريا

الصحة العالمية: التطعيم ضد فيروس كورونا لا يجوز أن يكون شرطا لدخول أي بلد

كوريا الشمالية تتعهد بعدم إساءة استخدام الأسلحة النووية

الجيش السوري يكشف حصيلة ضحاياه جراء عدوان إسرائيلي على تدمر

واشنطن تعتزم بحث إمكانية نشر قوات أمريكية في أوزبكستان

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب تدمر