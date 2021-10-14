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في رسالة الى رئيس مجلس الامن الدولي...

ايران تحذر الكيان الصهيوني من أي مغامرة محتملة وخطأ في الحسابات

ايران تحذر الكيان الصهيوني من أي مغامرة محتملة وخطأ في الحسابات
الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

حذر سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائمة لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، الكيان الصهيوني من أي خطأ في الحسابات ومغامرة محتملة ضد ايران ومن ضمن ذلك برنامجها النووي السلمي.

العالم - ايران

جاء ذلك في رسالة وجهها تخت روانجي الاربعاء الى الرئيس الدوري لمجلس الامن الدولي ردا على التهديدات الاخيرة للكيان الضهيوني ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وورد في الرسالة: انه خلال الاشهر الاخيرة ازداد عدد وشدة تهديدات الكيان الاسرائيلي الاستفزازية والمغامرة باستمرار اذ بلغ مستوى تحذيريا، واخرها ما صدر عن رئيس اركان جيش الكيان الذي هدد بان "ان الخطط العملانية ضد البرنامج النووي الايراني يجري تطويرها" وان "العمليات ستستمر لتدمير قدرات ايران في مختلف المجالات وفي اي وقت كان".

واضاف تخت روانجي: ان احتجاجاتنا على التهديدات السابقة التي وجهها هذا الكيان في العام 2021 وردت في الرسائل التي وجهناها في 1 فبراير و 12 ابريل و 27 آب و 14 سبتمبر الى مجلس الامن الدولي.

واعتبر التهديدات الصريحة والسافرة من قبل الكيان الاسرائيلي ضد احد الاعضاء المؤسسين لمنظمة الامم المتحدة خرقا صارخا للقوانين الدولية خاصة المادة 2 (4) من ميثاق الامم المتحدة.

وتابع تخت روانجي قائلا: الحقيقة هي ان التهديد الذي وجهه الكيان الاسرائيلي بمواصلة "تدمير قدرات ايران" يثبت بلا شك بان هذا الكيان هو المسؤول عن الهجمات الارهابية على برنامجنا النووي السلمي في الماضي.

وختم سفير ومندوب ايران: انه نظرا للماضي المقيت لاساليب الكيان الاسرائيلي المزعزع للاستقرار في المنطقة وكذلك عملياته السرية ضد البرنامج النووي الايراني، فانه يجب التصدي لهذه الكيان لوقف جميع تهديداته وسلوكياته المخربة.

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