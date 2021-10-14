الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١
٠٤:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

النخالة: لن نترك أسرانا حتى لو استدعى ذلك حربًا

النخالة: لن نترك أسرانا حتى لو استدعى ذلك حربًا
الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة أن حركته لن تترك أبناءها في سجون الاحتلال ضحايا بين أيدي العدو، وعليه سنقف معهم ونساندهم بكل ما نملك، "حتى لو استدعى ذلك أن نذهب للحرب من أجلهم".

العالم - فلسطين

وأضاف -في تصريحٍ مقتضبٍ له، مساء الأربعاء- أنه "لن يمنعنا عن ذلك أي اتفاقيات أو أي اعتبارات أخرى".

وكان نادي الأسير أكّد أنّ جزءًا من أسرى حركة الجهاد الإسلامي، شرعوا اليوم في إضراب عن الطعام، مطالبين إدارة سجون الاحتلال، بوقف إجراءاتها التنكيلية التي كانت قد فرضتها مضاعفةً بحقّهم، واستهدفت أساسًا عبر جملة الإجراءات الراهنة البنيةَ التنظيمية للجهاد الإسلاميّ.

وأوضح نادي الأسير أنّ إدارة سجون الاحتلال شرعت في نقل أسرى الحركة -الليلة الماضية- من الغرف التي يرسف بها أسرى الفصائل الأخرى، والتي تم توزيعهم عليها، إلى غرفتين داخل كل قسم، لافتًا إلى أنّ أسرى الجهاد رفضوا الخروج من الغرف على اعتبار أنّ نقلهم إلى غرف خاصة بهم ليس الحل المطلوب، مطالبين بالاستجابة لمطلبهم كليًّا.

وبيّن نادي الأسير أنّ قرار الإدارة بنقلهم كان جزءًا من المقترحات التي قدمتها على اعتبار أنها الحل الراهن، لذلك وعلى ضوء رفض أسرى الجهاد الحلول الجزئية، ومنها الخروج من الغرف إلى غرف خاصة بهم، نقلتهم عنوة وهم مقيدون.

وتابع أن قرار أسرى الجهاد الإسلامي بالإضراب عن الطعام هو جزء من البرنامج النضاليّ الذي أقرته لجنة الطوارئ الوطنية من جميع الفصائل، لمواجهة إجراءات إدارة السجون.

يُشار إلى أنّ عدد أسرى الجهاد في سجون الاحتلال نحو 400.

روابط ذات صلة

النخالة: الصهاينة حثالة التاريخ ويجب قتالهم كوجوب الصلاة +فيديو

النخالة لأبطال نفق الحرية: ستنتظركم الحرية من جديد وخلفكم شعب ومقاومة

النخالة لاسرى فلسطين: لن نخذلكم ولن نتردد لحظة في دعم خيار المواجهة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصحة السورية تسجل 285 إصابة جديدة و8 وفيات بكورونا

تحقيق وعد النصر.. قوات الجيش واللجان الشعبية تحسم جبهة الجوبة

أكبر مستشفى في الكيان الاسرائيلي  يوقع اتفاقيات تعاون مع مستشفيات بحرينينة 

نائب وزير الخارجية مغردا : على كوريا الجنوبية اتخاذ اجراء مؤثر لرفع القيود عن الاصول الايرانية

وزير الخارجية يزور معرض الصناعات النووية في البلاد

دبلوماسي ايراني: الكيان الصهيوني يمنع تحقق الشرق الاوسط الخالي من الاسلحة النووية