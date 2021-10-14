أكبر مستشفى في الكيان الاسرائيلي  يوقع اتفاقيات تعاون مع مستشفيات بحرينينة 

فقد وقع مركز شيبا الطبي صفقات مع مجمع السلمانية الطبي في العاصمة البحرينية المنامة ، ومستشفى حمد الجامعي (KHUH) في بلدة البسيتين.

وتغطي الصفقات شراكات في مجالات تدريب الطاقم الطبي ، وتبادل المعرفة ، والبحوث المشتركة ، والتكنولوجيا ، والابتكار.

وستشمل الشراكات ، من بين أمور أخرى ، العلاج الطبي من خلال نظام شيبا الطبي البعيد ، بحسب ما أفاد رئيس القسم الدولي وتنمية الموارد في شيبا, يوئيل هارفين.

يذكر أن وتيرة التطبيع بين الخليفيين والصهاينة تصاعدت منذ تولي ولي العهد الخليفي مقاليد رئاسة الوزراء خلفا لعم أبيه المقبور خليفة أواخر العام الماضي.

المصدر : البحرين اليوم