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وزير الخارجية يزور معرض الصناعات النووية في البلاد

وزير الخارجية يزور معرض الصناعات النووية في البلاد
الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

قام وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، يوم الاربعاء، بزيارة تفقدية لمعرض الصناعات النووية المقام في مقر المكتبة العامة لمنظمة الطاقة الذرية الايرانية بطهران.

العالم - ايران

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني" وعدد من مدراء الخارجية رافقوا امير عبداللهيان في هذه الزيارة، التي جرت بحضور نائب رئيس الجمهورية، رئيس المنظمة الوطنية للطاقة الذرية "محمد اسلامي" ومتحدث المنظمة "بهروز كمالوندي".

وتعرض المنظمة الوطنية للطاقة الذرية في هذا المعرض، جانبا من احدث انجازاتها في مجال الاشعاع النووي وعملية ضخ الوقود وانتاج الماء الثقيل والكعكة الصفراء والزراعة النووية واجهزة الطرد المركزي الصناعية والطبية والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية التشخيصية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

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وزير الخارجية يزور معرض الصناعات النووية في البلاد

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