وزير الخارجية يزور معرض الصناعات النووية في البلاد

العالم - ايران

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني" وعدد من مدراء الخارجية رافقوا امير عبداللهيان في هذه الزيارة، التي جرت بحضور نائب رئيس الجمهورية، رئيس المنظمة الوطنية للطاقة الذرية "محمد اسلامي" ومتحدث المنظمة "بهروز كمالوندي".

وتعرض المنظمة الوطنية للطاقة الذرية في هذا المعرض، جانبا من احدث انجازاتها في مجال الاشعاع النووي وعملية ضخ الوقود وانتاج الماء الثقيل والكعكة الصفراء والزراعة النووية واجهزة الطرد المركزي الصناعية والطبية والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية التشخيصية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.