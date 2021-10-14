الصحة السورية تسجل 285 إصابة جديدة و8 وفيات بكورونا

العالم-سوريا

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 37794 شفيت منها 24720 حالة وتوفيت 2366 حالة.

وتتأرجح الإصابات في الأيام الأخيرة بين ارتفاع وهبوط نسبي، بعدما تم تسجيل ارتفاعات قياسية بمعدل الإصابات، تجاوزت في 25 الشهر الماضي 440 إصابة، وأعلنت الوزارة أن نسبة الإشغال في الأقسام المخصصة لمرضى كورونا في مشافي دمشق بلغت 100 في المئة.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من آذار من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.