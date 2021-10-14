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تركيا بصدد دخول موسوعة 'غينيس' بـ 'أضخم فنجان شاي'

تركيا بصدد دخول موسوعة 'غينيس' بـ 'أضخم فنجان شاي'
الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

قدمت تركيا طلبا إلى موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، من أجل تسجيل أكبر فنجان شاي في العالم.

العالم - منوعات

وقالت قناة روسيا اليوم إن بناء "فنجان الشاي العملاق"، الذي تفتخر تركيا بانجازه، يعد من بين أكثر المنحوتات ضخامة، ووضع في ولاية ريزة شمالي تركيا.

وقال رئيس بورصة التجارة في ريزة، محمد أردوغان، إن "تسجيل الفنجان في الموسوعة سيمثل فخرا لهم، وأشار إلى أن الشاي هو رمز مدينة ريزة".

ويتكون البناء من 7 طوابق وبارتفاع يبلغ 30 مترا.

ويشمل المشروع، سوقا سيتم إنشاؤه على مساحة 9 آلاف و 500 متر مربع، يضم مقاهي الشاي، وأقسام المبيعات، وكذلك أماكن لبيع قماش ريزة، ومعالجة النحاس، والأطباق المحلية، ومصانع الحجر والجسور المقوسة.

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