الجزائر.. احباط مؤامرة تمت خيوطها بمساعدة من الكيان الصهيوني

العالم-الجزائر

وبحسب ما نقله التلفزيون الجزائري الرسمي، فإن «خيوط المؤامرة تمّت بمساعدة من الكيان الصهيوني ودولة أخرى من شمال أفريقيا»، مشيراً إلى أن «هذه الدول كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمل مسلح داخل التراب الوطني وذلك لتواطؤ أطراف داخلية تتبنّى النزعة الانفصالية».

وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن “مصالح الأمن الوطني تمكنت، بحر الأسبوع الجاري، من تفكيك نشاط جماعة إجرامية تنتمي إلى المنظمة الإرهابية (الماك)، تنشط على مستوى ولايات تيزي وزو وبجاية والبويرة، مع توقيف 17 مشتبها بهم”.

وأوضح البيان أن الموقوفين “كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات مسلحة، تستهدف المساس بأمن البلاد والوحدة الوطنية، وذلك بتواطؤ أطراف داخلية تتبنى النزعة الانفصالية”.

وبحسب البيان اعترف المشتبه بهم بأنهم كانوا “على تواصل دائم مع جهات أجنبية عبر الفضاء السيبرياني، تنشط تحت غطاء جمعيات ومنظمات للمجتمع المدني متواجدة بالكيان الصهيوني ودولة من شمال إفريقيا”.

ولم يحدد البيان الدولة الإفريقية المشار إليها، إلا أن الجزائر كانت قد قطعت في آب/أغسطس علاقاتها مع المغرب.

وأشار البيان إلى “حجز وثائق ومستندات دالة على اتصالات مستمرة مع مؤسسات الكيان الصهيوني، أسلحة وعتاد حربي، رايات ومناشير تحريضية خاصة بالمنظمة الإرهابية الماك”.