قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطيني عند حاجز قلنديا+فيديو

العالم - فلسطين

وذكرت مصادر عبرية ان الجيش الاسرائيلي فتح النار نحو شاب فلسطيني بدعوى محاولة تنفيذ عملية دهس ما ادى الى اصابة جندي اسرائيلي.

ولم تعرف طبيعة اصابة المواطن الفلسطيني.

بينما ذكرت وسائل اعلام فلسطينية قوات الاحتلال استهدفت بالرصـاص الحي الفلسطيني الذي كان يقود مركبته قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وفيما نشرت هذه الوسائل الفيديو اعلاه اشارت الى أن هذا الفيديو المتداول يوثق إحدى الإصابات بين صفوف قوات الاحتلال بعد دهسهم من قبل فلسطيني بمركبته، قرب حاجز قلنديا شمال شرق القدس المحتل.