'فيسبوك' يحتفظ بسجل مخفي لتحركاتك.. وهكذا تتخلص منه

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ويحتفظ عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بسجل لإحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص بالمستخدم، ويقوم بتحميله إلى "سجل المواقع" المدفون بعمق في إعدادات الملف الشخصي على التطبيق.

ويتمثل "سجل المواقع" على "فيسبوك"، في سجل يومي يخزن البيانات على خريطة رقمية يمكن الوصول إليها في أي وقت، سواء كنت تستخدم التطبيق على نظام iOS أو أندرويد.

ويعرض "سجل المواقع" المتاجر والشركات الأخرى التي قمت بزيارتها، بالإضافة إلى الفترات التي كنت فيها "في حالة تنقل".

ويمكنك البحث عن تواريخ محددة لمعرفة بيانات الموقع، التي قام "فيسبوك" بتسجيل الدخول إليها في أي يوم معين.

وبينما قد يجد البعض هذا المستوى من البيانات مفيدا، فلا شك أن هناك آخرين لن يكونوا سعداء بمعرفة "فيسبوك" بكل تحركاتهم.

والخبر السار، بحسب "روسيا اليوم" هو أنه يمكن إيقاف تشغيل هذا الإعداد من خلال موقع الويب والتطبيقات الخاصة بـ"فيسبوك".

وإذا أردت حذف سجل موقعك بالكامل، فهناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للقيام بذلك.

ويشار إلى أن "سجل المواقع" يختفي في القوائم الفرعية للملف الشخصي للمستخدم على "فيسبوك"، وللعثور عليه:

- افتح "فيسبوك" إما على جهاز "آيفون" أو أندرويد، واضغط على زر القائمة الذي يمثل ثلاثة خطوط أفقية.

- ثم افتح خيار الإعدادات والخصوصية واضغط على خيار اختصارات الخصوصية.

- اضغط على خيار إدارة إعدادات موقعك.

- اضغط على خيار سجل الموقع الذي يجب أن يكون به عجلة مسننة صغيرة من الجانب.

ولعرض سجل المواقع واستكشافه، انقر فوق "عرض سجل المواقع". وقد يطلب منك إعادة إدخال كلمة مرور حسابك للقيام بذلك.

وإذا كنت تريد حذف سجل المواقع، فافتحه ثم انقر على خيار "المزيد" ثم حدد إما "حذف هذا اليوم" أو "حذف كل سجل المواقع".