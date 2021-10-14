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سرايا القدس تعلن رفع الجهوزية والنفير العام في صفوف مقاتليها

سرايا القدس تعلن رفع الجهوزية والنفير العام في صفوف مقاتليها
الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الخميس، رفع الجهوزية الكاملة وحالة "النفير العام" في صفوف مقاتليها.

العالم - فلسطين

وقالت السرايا في تصريح مقتضب:" تلقينا في سرايا القدس تصريح الأخ الأمين العام القائد زياد النخالة حفظه الله، حول ما يتعرض له أسرانا الأبطال داخل سجون العدو بمسؤولية عالية، وعليه نعلن النفير العام في صفوف مقاتلينا".

وأكدت سرايا القدس أن مقاتليها على جهوزية كاملة، وأنهم رهن إشارة الأمين العام القائد زياد النخالة.

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة:" إن حركة الجهاد الإسلامي لن تترك أبناءها في السجون الصهيونية ضحايا بين أيدي العدو".

وأضاف النخالة في تصريح صحفي، مساء الأربعاء، تعقيبًا على الحملة التي تشنها إدارة سجون الاحتلال على أسرى الجهاد، ودخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام:" سنقف معهم ونساندهم بكل ما نملك، حتى لو استدعى ذلك أن نذهب للحرب من أجلهم".

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