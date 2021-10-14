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سعرها 14 ألف جنيه.. بيع حقن علاج كورونا في مصر

سعرها 14 ألف جنيه.. بيع حقن علاج كورونا في مصر
الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

القي القبض على مفتشو الإدارة العامة للصيدلة بالقاهرة أحد مروجى بيع وشراء أدوية فيروس كورونا وعدد من أدوية التأمين الصحي الخاصة بالحالات الحرجة، في السوق السوداء على مواقع التواصل الاجتماعي.

العالم - مصر

وقالت علا خطاب، مديرة الإدارة العامة للصيدلة بصحة القاهرة، إن ثمن الحقنة الواحدة الرسمي 6641 جنيها، يقومون ببيعها في السوق السوداء بمبلغ يتراوح من 8500 جنيه إلى 14000 جنيه للحقنة الواحدة، والتي تعطى لحالات الرعاية المركزة، وتهريبها للسوق السوداء وعدم تمكن المرضى من الحصول عليها يعتبر تهديدا للأمن الدوائى المصري.

وأضافت أن استراتيجية الإدارة تسعى لضبط سوق الدواء، وعدم السماح بأي فرصة لدخول أدوية مهربة إلى هذه السوق، أو عدم استغلال المواطنين وبيع أدوية لهم بأكثر من سعرها.

من جانبه، قال كريم سلام، وكيل المديرية، إن الإدارة العامة للصيدلة تعمل على ضبط سوق الدواء، وعدم الاتجار بالأدوية المهربة داخل السوق المصرية.

وأوضح محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، أن المديرية تسعى لمتابعة كافة الصيدليات حرصا منها على الالتزام بالتعليمات، والحفاظ على الدواء بالسوق وعدم تلاعب أحد بالمواطنين.

مضيفا أن ذلك استمرار لتنفيذ توجيهات هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بضرورة ضبط سوق الدواء ومنع التهريب والسرقة والمتاجرة بأدوية كورونا بالسوق السوداء.

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