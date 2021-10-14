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شاهد.. قيادي في حركة أمل للعالم: القاضي بيطار خاضع للإملاءات الداخلية والخارجية

الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال عضو المكتب السياسي لحركة امل اللبنانية حسن قبلان أن تحرك المحاميين أمام قصر العدل اليوم الخميس هو رسالة مفادها بان السكوت عن مسار ملف تحقيق انفجار مرفأ بيروت والذي هو مسار مسيس وانتقائي واستنسابي لن يستمر والخطوات ستتصاعد الى الحدود التي تعيد الامور الى نصابها.

العالم - خاص العالم

وأضاف قبلان خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية بان البلد اليوم في مأزق نتيجة هذا الاداء الذي يقول الخبراء الدستوريون الكبار بأن هذا المسار خاطئ من اوله الى آخره مشيراً الى وجود قوى سياسية تمتطي القضاء اليوم كما امتطته قوى سياسية بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري لتصفية حسابات سياسية ووقائع سياسية.

وأوضح قبلان بان المحقق بيطار لا يحق له توجيه الاتهام للرؤسا والوزراء حسب النص الدستوري الذي يشير الى محاكمة الوزراء والرؤساء في مجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنواب وبالفعل هو الآن يضرب مؤسسة دستورية مشدداً على ضرب المؤسسات بإسم جريمة انفجار مرفأ بيروت من أجل الإطاحة بهذه المؤسسات هو امر مرفوض حيث يريد اللبنانيون كشف الحقيقة ولا يريدون الإستهداف السياسي.

وأكد قبلان على أن المحقق بيطار خاضع لمناخ الإملاءات السياسية الداخلية والخارجية مضيفاً بأن العنوان اليوم هو احترام المؤسسات وعودة القضاء الى ان يكون وسيلة لإحقاق الحق ليس لإستهداف السياسي وعزل القاضي بيطار لأنه خرج عن المسار الذي كان يعمل به.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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