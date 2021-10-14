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تصفيات كأس العالم.. البرازيل فى مهمة استعادة الانتصارات أمام أوروجواى

تصفيات كأس العالم.. البرازيل فى مهمة استعادة الانتصارات أمام أوروجواى
الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

يستضيف منتخب البرازيل نظيره منتخب أوروجواي، في الثانية والنصف من صباح الجمعة، على ملعب "آرينا دي أمازونيا"، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية لنهائيات كأس العالم 2022.

العالم - رياضة

ويدخل منتخب البرازيل هذه المباراة، وهو يحتل صدارة التصفيات برصيد 28 نقطة من 10 مباريات، في حين يتواجد منتخب أوروجواي في المركز الرابع برصيد 16 نقطة من 11 مباراة.

وكان منتخب "السامبا" قد خسر أول نقطتين في التصفيات في الجولة الماضية، بالتعادل أمام مضيفه الكولومبي بدون أهداف، مع انتظار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مباراة الأزمة أمام الأرجنتين، والتي ألغيت في الشهر الماضي بعد انطلاقها بخمس دقائق، نتيجة اقتحام أرضية الملعب من قبل سلطات الصحة البرازيلية.

في المقابل سقط منتخب أوروجواي في الجولة الماضية، أمام منتخب الأرجنتين بثلاثية دون رد، في مباراة لم يظهر خلالها نجوم منتخب أوروجواي بالمظهر اللائق، وكان من الممكن أن يتكبدوا خسارة أثقل.

ومن المنتظر أن يشرك المدربان في المواجهة، العناصر الأساسية والقوة الضاربة وذلك من أجل حسم الثلاث نقاط، حيث يسعى منتخب البرازيل لحسم تأهله للمونديال، فيما يرغب منتخب أوروجواي لتحقيق الفوز من أجل تحسين مركزه وعدم الابتعاد عن المربع الذهبي.

وتقام مساء الخميس وصباح الجمعة 4 مباريات أخرى في تصفيات كأس العالم، حيث يستضيف منتخب بوليفيا نظيره باراجواي في العاشرة مساء، وكولومبيا أمام الإكوادور في الحادية عشر مساء، منتخب الأرجنتين يستضيف بيرو في الواحدة والنصف صباحا، وفنزويلا في ضيافة منتخب تشيلي في الثانية صباحا.

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