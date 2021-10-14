شاهد.. قبائل يمنية تنضم الى قوات صنعاء في مأرب وسط تقدم الأخيرة في عدة جبهات

العالم - مراسلون

تباعا تتساقط المناطق والمواقع في جبهات مديريتي الجوبه والعبديه جنوبي محافظة مأرب بأيدي القوات اليمنية المشتركة التي وسعت من نطاق سيطرتها في مديرية العبديه، كما أنها تواصل تقدمها الميداني باتجاه مركز مديرية الجوبه بعد تحريرها لعدة مناطق مهمة فيها منها واسط والقاهر والحوبرانه والروضة والخوير وجميعها تضم مرتفعات جبلية ذات أهمية عسكرية.



وعلى وقع المعارك العنيفة في الجبهات الجنوبية من مأرب سارعت عدة قبائل بالانضمام لقوات صنعاء وعقدت اتفاقات معها لتجنيب مناطقها الاقتتال الدائر وتكفلت بطرد المجاميع الموالية لهادي من هذه المناطق، وهو التطور الذي من شأنه -برأي البعض- ترجيح كفة صنعاء في المعركة وتسريع حسمها مع اقتراب قواتها أكثر من مركز مدينة مأرب.



التقدمات المتسارعة للجيش اليمني في جبهتي الجوبه والعبديه بمأرب دفعت التحالف السعودي للتعامل بهستيرية من خلال شن الغاراتالمكثفة وقطع طرق رئيسة، معتبرا إياها منطقة عسكرية مع استهدافه أي تحرك فيها، وهو ما يعني مفاقمة المعاناة الإنسانية لأهالي هذه المناطق.



وحذرت قوات صنعاء التحالف السعودي وأطرافه من أية محاولات تخريببة وعبثية في محافظة مأرب، مؤكدة التزامها بتأمين الجميع في المحافظة بمن فيهم المقاتلون ضدها في حال انسحابهم وترك مواقعهم.