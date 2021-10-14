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رويترز: محكمة لبنانية رفضت أحدث شكوى بحق قاضي التحقيق في انفجار بيروت (طارق بيطار) ما يسمح له باستئناف العمل في التحقيق

الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

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