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الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: القصف الصهيوني على سورية وتسببه بسقوط شهيد وجرحى عدوان صارخ وبلطجة مفضوحة

الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

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