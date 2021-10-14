أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 14 أكتوبر2021

ابرار ..

الوزير عبد اللهيان لنظيره الآذربيجاني .. يجب الحيلولة دون حدوث سوء تفاهم في العلاقات

ايران ..

إزاحة الستار عن نظم دفاع جوي صاروخية متطورة إيرانية الصنع في مناورات المدافعين عن سماء الولاية

جوان ..

حدوث تغييرات في نتائج الإنتخابات البرلمانية في العراق لصالح مكونات بتيار المقاومة

حمايت ..

إستمرار الإعتراضات على نتائج الإنتخابات العراقية , وحدوث تغيير مع إعادة فرز الأصوات يدويا

جمهوري اسلامي ..

وصول شحنة معونات إنسانية إيرانية ضخمة إلى مطار مدينة قندوز الأفغانية

عصر ايرانيان ..

نجاح نظم دفاع جوي إيرانية متطورة في إسقاط صواريخ كروز في مناورات الجيش والحرس المشتركة

قدس ..

مؤشرات تقارب بين القاهرة ودمشق , ومشاورات للإعداد لقمة سورية مصرية محتملة

خراسان ..

جهاز مخابرات الإتحاد الأوروبي يتحدث عن فضيحة تواطؤ بين أردوغان و" داعش"

كيهان ..

السودان يواجه أزمة رغيف خبز بعد عام من التطبيع مع الكيان الصهيوني بوعود مساعدات

آفتاب يزد ..

وزير الخارجية القطري ينفي وجود أي توجه من قبل الدوحة نحو التطبيع

وطن امروز ..

الإنتخابات العراقية.. تحالف الفتح يؤكد أن إعتراضه على النتائج لا يعني معاداة القوى الفائزة

سياست روز ..

مشاورات بين رئيس الأركان الفريق باقري ورئيس الوزراء الباكستاني بإسلام آباد حول الأوضاع الأمنية بالمنطقة

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

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جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في مقالها، الإتفاق النووي والقضايا الرئيسية العالقة،.. زيارة السيد انريكو مورا مساعد المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي لطهران ستكون مجدية ومفيدة اذا ما كان يحمل رؤية اوروبية جديدة تختلف عن تلك التي تتسم ومنذ سنوات بمماطلات وتهرب من الالتزام بالتعهدات الاوروبية في الاتفاق النووي إن نجاح زيارة إنريكو مورا الذي يترأس الوفد الأوربي بمفاوضات فيينا مرهون بإحترام الترويكا الإوروبية لحقوق ومصالح إيران.

وينبغي على اوروبا وامريكا ان يدركا بأن السبيل الوحيد الكفيل لضمان نجاح مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي هو الغاء الحظر واحترام حقوق ايران فيه وان طرح اي منطق خارج هذه الدائرة بشأن قضايا لا ترتبط بالموضوع النووي سيكون مضيعة للوقت. وايران ستعود لمفاوضات فيينا لاحياء الاتفاق النووي باطاره المبرم عام 2015 دون زيادة او نقصان , وستعود بعد الغاء الحظر والتأكد من الالغاء وضمان تعويضات عما سببه الحظر غير القانوني من خسائر لاقتصادها .

ساست روز ..

في مقالها، تكرار فبركة ملفات إتهام، كتبت صحيف سياست روز..القاضي " طارق البيطار " المسؤول عن ملف انفجار مرفأ بيروت اصدر مذكرات اعتقال بحق شخصيات ومسؤولين لبنانيين اغلبهم من المحسوبين على تيار المقاومة .

إن موقف القاضي البيطار مسيس تماما ولا يستند لأية أدلة قانونية ويعكس إملاءات جهات داخلية وغربية معروفة بعدائها للمقاومة ولا ينسى احد ذلك السيناريو المفبرك الذي اعدته هذه الجهات نفسها لالصاق اتهام اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري عام 2005 بالمقاومة ايضا.

ان التيار الداخلي المرتبط بالقوى الغربية وبنظم رجعية بالمنطقة يعمل بالتنسيق مع السفارتين الامريكية والفرنسية في بيروت لدفع التحقيق في قضية ملف انفجار مرفأ بيروت باتجاه فبركة اتهامات ضد حزب الله , والهدف هو نفسه دائما اي اضعاف المقاومة وتهميشها وتجريدها من السلاح خدمة للكيان الصهيوني.

اطلاعات ..

سلطت صحيفة اطلاعات الضوء على التطورات الميدانية في اليمن وكتبت في تقريرها، حركة أنصار الله تحرر بلدة الجوبة بمأرب،..بعد الانتصار الكبير الذي حققته القوات اليمنية المشتركة من جيش ولجان ثورية في عمليات " فجر الانتصار " بمحافظة مأرب الاستراتيجية، نجحت القوات اليمنية المشتركة في تحرير بلدة الجوبة بموقعها الإستراتيجي القريب من حقول نفطية ومنشآت للغاز.

وتقول محافل عسكرية واعلامية في صنعاء ان تحرير بلدة الجوبة لم يقض فحسب على الجماعات الرهابية التي تقاتل الي جانب التحالف السعودي بل ضمن تحريرها تعبيد الطريق امام القوات اليمنية المشتركة لحسم معركة تحرير مدينة مأرب نفسها بالتقدم من عدة محاور.

عصر ایرانیان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها، إيران تريد ضمان مصالحها بالإتفاق النووي.. يزور مساعد رئيس السياسية الخارجية في الاتحاد الاوروبي طهران اليوم لاجراء مباحثات حول استئناف مفاوضات فيينا.

إن الأوروبيين لم يلتزموا بتعهداتهم في الإتفاق النووي يوما ولا بوعودهم لإيران مواكبين سياسات واشنطن العدائية والحظر وذلك منذ اعلان ترامب عام 2017 عن خروج امريكا من عضوية هذا الاتفاق وفرضه حظرا شاملا وضغوط حد اقصى على ايران.

ان على الترويكا الاوروبية تغيير سياساتها ومواقفها الخاطئة ازاء بلادنا والاتفاق النووي وعليها التعويض عما سببته لنا من خسائر واضرار بمشاركتها في الحظر الامريكي وعليها ان تدرك بأن ايران لا تساوم مع احد على حقوقها القانونية باي شكل من الاشكال.

ايران ..

نشرت صحيفة ايران تقريرا يتحدث عن، قلق الصهاينة من تحسن العلاقات الإيرانية السعودية، جاء فيه ..عكست محافل صحفية في تل ابيب وجود قلق صهيوني متزايد مع توارد انباء عن اجراء ايران والسعودية لمباحثات في بغداد وظهور مؤشرات ايجابية بشانها ...

وفي هذا السياق كتبت صحيفة "هاآريتس" إن عودة العلاقات الإيرانية السعودية يعني إنهيار التحالف بين " إسرائيل وبعض الدول العربية " مقابل إيران.

وحسب هذه الصحيفة فأن هناك مخاوف جدية من ان تؤدي هذه المباحثات الى تصفية الاجواء بين طهران والرياض والى عودة العلاقات وربما الى حدوث تقارب ايضا في ظل المستجدات الدوليةالحالية وعندها "والحديث مازال لصحيفة هاآريتس" ستندفع بلدان خليجية اخرى الى تعزيز علاقاتها مع ايران ولن يبقى معنى ومفهوم لاي تحالف عبري عربي ضد طهران. وستتغير المعادلات الاقليمية بشكل كبير في اتجاه ليس في صالح اسرائيل" ابدا .

جمهوري اسلامي ..

كتبت صحيفة جمهوري اسلامي في مقالها، القاضي البيطار بيدق أمريكي جديد ضد المقاومة،.. ان تعامل القاضي طارق البيطار مع ملف قضية انفجار مرفأ بيروت مسيس بامتياز وبعيدا عن اية رؤية قضائية واقعية ومحايدة .

في الواقع هناك شكوك جدية بشأن تأثر موقف البيطار بإملاءات من قبل قوى غربية وتيارات داخلية معادية للمقاومة وهذا ما عكسته تصريحا الامين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله بقوله ان القاضي طارق البيطار يتعمل مع الملف انطلاقا من تسوية حسابات سياسية.

وحسب مصادر عليمة في بيروت اصدر هذا القاضي مذكراتى اعتقال بحق مسؤولينوشخصيات سياسية لبنانية محسوبة على تيار المقاومة بعد ساعات من لقائه مع وفد يضم ممثلين عن قوى غربية.